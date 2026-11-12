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    Гепатолог Ковалева предупредила, что разрыв кисты может вызвать анафилактический шок

    Паразитарная киста в печени ребенка может годами не давать симптомов. Первым признаком эхинококкоза иногда становится ее разрыв с тяжелой аллергической реакцией, сообщает газета «Известия».

    Гепатолог, инфекционист «СМ-Клиника» для детей Татьяна Ковалева пояснила: заражение происходит при проглатывании яиц эхинококка. Они попадают на шерсть животных, в почву, воду и на продукты с фекалиями зараженных собак и диких животных. От человека к человеку инфекция обычно не передается.

    Личинки чаще задерживаются в печени и образуют кисту. При ее росте возможны боль справа под ребрами, увеличение живота, тошнота, слабость и снижение аппетита. Желтуха, температура, сыпь, резкая боль и внезапное ухудшение состояния могут указывать на осложнения.

    Основной метод диагностики — УЗИ печени. Отрицательный анализ на антитела не исключает болезнь. Пункцию без специальной подготовки не проводят. Разрыв кисты грозит анафилактическим шоком и образованием новых кист. Операцию планируют так, чтобы избежать разрыва, а после нее несколько лет проводят контрольные УЗИ.

    Для профилактики нужно мыть руки после контакта с собаками и землей и перед едой, промывать овощи, зелень и ягоды, кипятить воду из открытых водоемов. Следует избегать уличных собак, а домашних регулярно показывать ветеринару и обрабатывать от паразитов.

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