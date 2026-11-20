Такой десерт допустим при сбалансированном питании и активном образе жизни, сообщает Москва 24 .

Врач-гастроэнтеролог и диетолог ГКБ имени В. П. Демихова Сергей Сафарян рекомендовал взрослым ограничиться одним небольшим глазированным сырком 1–2 раза в неделю.

Сафарян объяснил, что глазированный сырок не заменяет полноценный полезный перекус: творог содержит белок и кальций, но сахар, глазурь и жирные начинки превращают продукт в десерт.

При выборе врач советует изучать состав. В сырке по ГОСТу первым должен быть творог, далее — сахар и глазурь. Допустимы сливочное масло и сливки. Предпочтительна глазурь из темного шоколада: в ней больше какао и меньше сахара.

Надписи «творожный продукт» и «молокосодержащий продукт» могут означать, что творога меньше, а продукт сильнее переработан. В классическом сырке по ГОСТу не должно быть заменителей молочного жира, растительных жиров, пальмового и кокосового масел.