Кремль: не всегда можно обеспечить 100% безопасность объектов инфраструктуры

Все объекты критической инфраструктуры России находятся под защитой, но гарантировать их абсолютную безопасность не всегда возможно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя серию атак на порт Усть-Луга, сообщил ТАСС .

«Безусловно, все критические объекты, важные с точки зрения транспортной инфраструктуры Российской Федерации, защищаются. Принимаются меры. Это не значит, что можно на все 100% обезопасить эти объекты от подобных террористических атак», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что российские военные анализируют удары ВСУ по объектам на территории страны и разрабатывают предложения.

Ленинградская область подверглась очередной атаке украинских беспилотников. По предварительной информации, регион атаковали дроны типа FP-1, а воздушный коридор для них открыли балтийские страны. Повреждения зафиксировали в порту Усть-Луга и поселке Молодцово, пострадали три человека.