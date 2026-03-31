В Ленобласти зафиксировали повреждения в порту Усть-Луга после атаки дронов

В Ленинградской области из-за атаки беспилотников зафиксировали повреждения в порту Усть-Луга. Об этом в мессенджере МАХ заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«К 6:00 над Ленобластью уничтожено 38 БПЛА. Есть повреждения в порту Усть-Луга», — написал он.

По словам главы региона, в поселке Молодцово Кировского района выбило стекла в трех жилых домах (примерно в 30 квартирах), здании Центра соцзащиты, находящимся на капремонте, а также в двух кабинетах средней школы.

Кроме того, в результате ЧП пострадали три человека, двое из них — дети. Врачи больницы Шлиссельбурга оказали им всю необходимую помощь, жизни пациентов ничего не угрожает.

В общей сложности за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 92 украинских беспилотника над российскими регионами. БПЛА ликвидировали над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тверской областями, а также над Московским регионом.