Двое детей пострадали под Петербургом во время атаки вражеских БПЛА

В поселке Молодцово Кировского района из-за падения обломков беспилотника повреждены окна в трех жилых домах, двух кабинетах средней школы и здании центра соцзащиты, которое находится на капитальном ремонте. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

«Медицинская помощь потребовалась троим жителям, двое из которых — дети. Угрозы жизни нет», — написал он.

По данным медиков, госпитализация пострадавшим из Молодцово не потребовалась. После осмотра им оказали необходимую помощь, и всех отпустили домой.

В Кингисеппском и Выборгском районах продолжается отражение атаки беспилотников. Губернатор отметил, что к 06:00 над Ленобластью сбили 38 дронов. В порту Усть-Луга есть повреждения.

Всего за ночь над регионами России уничтожили более 90 украинских БПЛА. ВСУ атаковали, в том числе, Московский регион. Подробности о пострадавших и разрешении не поступали.