ВСУ снова атаковали Ленобласть: главное о пострадавших детях, работе Пулкова и Усть-Луги

Пожары

Латвия

Ленинградская область

Беспилотники

Литва

ВСУ

Эстония

ПВО

Ленинградская область пережила очередной налет украинских беспилотников. По предварительным данным, регион атаковали дроны FP-1, а воздушный коридор для них открыли балтийские страны. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о трех пострадавших, двое из них — дети. Кроме того, повреждения зафиксировали в порту Усть-Луга и поселке Молодцово. Подробности — в материале 360.ru.

Атака дронов ВСУ на Ленобласть 31 марта Вооруженные силы Украины принялись атаковать Ленобласть 22 марта, удары продолжаются вот уже несколько дней подряд. Жителей предупреждают о беспилотной опасности в СМС-рассылке, также информацию об атаках публикуют в официальных каналах губернатора Дрозденко в MAX и Telegram, а также в каналах администрации региона. Накануне, 30 марта, воздушную тревогу объявили в 22:08 в Лужском, Киришском и Тосненском районах, а затем на всей территории области. К 6:00 утра 31 марта над регионом уничтожили 38 БПЛА, силы противовоздушной обороны продолжили отражать атаку в Кингисеппском и Выборгском районах, сообщил Дрозденко.

Фото: РИА «Новости»

В 7:09 глава региона объявил отбой воздушной опасности. По данным телеграм-канала Shot, Ленобласть атаковали дронами FP-1, их запустили через Прибалтику. Воздушный коридор для БПЛА открыли Литва, Латвия и Эстония. «Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра», — написали авторы поста.

Фото: РИА «Новости»

Последствия атаки на Ленобласть Под удар снова попал порт Усть-Луга — там зафиксировали повреждения. Разрушения есть и в поселке Молодцово Кировского района, где рухнули обломки беспилотников. Дроны повредили остекление в трех жилых домах, в двух кабинетах средней школы и в здании Центра соцзащиты. В районе гаражей и котельной вспыхнул пожар. Трем жителям поселка потребовалась медицинская помощь. В числе пострадавших — один взрослый и трое детей. Их доставили в больницу Шлиссельбурга. К счастью, ранения оказались не тяжелыми. «После осмотра оказана необходимая помощь, все отпущены домой», — уточнил губернатор.

Фото: Медиасток.рф

Обстановка в аэропорту Пулково Около 22:50 30 марта в аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Принимать и отправлять рейсы по согласованию начали утром. О снятии ограничений Росавиация сообщила в 7:16. По данным на 6:28, отменили 20 рейсов, 34 задержали более чем на два часа. В 7:23 пресс-служба Пулково сообщила о задержке более 40 и отмене 25 рейсов.

Фото: РИА «Новости»

«Обстановка в аэропорту спокойная. Пассажирам, ожидающим рейсы, предоставляются дополнительные места для размещения — коврики и складные стулья», — подчеркнули в Пулково. Пассажирам рекомендовали отслеживать статус рейсов на онлайн-табло, по объявлениям в терминале и телефонам кол-центра: +7 (812) 324-30-00, +7 (812) 337-34-44. Инструкция по обмену и возврату билетов есть на сайте аэропорта.

Фото: Медиасток.рф

Атаки на Ленобласть в конце марта Порядка 10 дронов сбили в Ленобласти 22 марта, тогда обошлось без пострадавших. Ударная волна повредила остекление в трех квартирах, загорелась сухая трава. На следующий день губернатор сообщил, что во время отражения атаки удалось ликвидировать свыше 70 целей, жертв нет. В аэропорту Приморска БПЛА повредили емкость с топливом, начался пожар. Один из дронов нанес урон опоре ЛЭП.

Фото: РИА «Новости»

Во вторник, 24 марта, данные о сбитых БПЛА стали появляться вечером, позже власти отчитались об одном уничтоженном дроне. Воздушную тревогу 25 марта объявили сразу после полуночи, она сохранялась до 10 утра. Всего над Ленобластью сбили 56 беспилотников, в порту Усть-Луга разгорелся пожар. В четверг, 26 марта, воздушную тревогу в регионе объявляли трижды, средства ПВО уничтожили 21 БПЛА утром и еще два — вечером.