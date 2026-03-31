Песков заявил, что военные анализируют ситуацию с ударами ВСУ по объектам России

Российские военные анализируют удары ВСУ по объектам на территории страны и разрабатывают предложения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, сообщил ТАСС .

«Здесь главное, как ситуацию анализируют наши военные, а они ее тщательно отслеживают, анализируют и выступают с соответствующими предложениями, которые потом рассматриваются», — сказал представитель Кремля.

Ранее российские военные за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов возмездия по объектам военно-промышленного комплекса на Украине. Целями атак были объекты топливно-энергетического сектора, аэродромы и транспортная инфраструктура, используемые ВСУ.

Российская армия также атаковала пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 158 районах.