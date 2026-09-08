Норвегия запланировала переговоры с Россией по безопасности на море

Хаарстад: Норвегия проведет переговоры с РФ по безопасности на море в конце года

Норвегия запланировала провести переговоры с Россией о соблюдении правил поведения во время морских операций в ноябре или декабре 2026 года. Об этом «Известиям» сообщил пресс-секретарь объединенного штаба вооруженных сил страны Руне Хаарстад.

По его словам, встречу по соглашению INCSEA запланировали на конец года. Норвежскую делегацию должен возглавить заместитель руководителя оперативного командования вооруженных сил.

Хаарстад также сообщил о подготовке отдельной встречи с российскими пограничниками и представителями береговой охраны. Кроме того, норвежские военные намереваются продолжать еженедельные контакты с Северным флотом.

Представитель объединенного штаба назвал такие обсуждения важным каналом поддержания безопасности в Арктике.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает военное строительство Норвегии у своих границ как угрозу национальной безопасности. По его словам, в ближайшее время будут приняты меры для ее снижения и укрепления безопасности страны.