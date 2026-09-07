Кремль пообещал ответ на военную активность Норвегии на границе с Россией
Песков назвал угрозой военное строительство Норвегии на границе
Россия считает угрозой собственной безопасности военное строительство Норвегии на границе. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что необходимые меры для снижения угрозы и усиления безопасности примут в ближайшее время.
«Этим занимается наше оборонное ведомство, а также другие соответствующие службы», — заявил Песков.
Посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что власти Норвегии усилили военное присутствие на границе с Россией и развернули там дивизион из четырех артиллерийских установок.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова также отреагировала на решение Норвегии. Дипломат заявила, что подобные шаги обнуляют предпосылки диалога с США.