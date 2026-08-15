Посольство России в Норвегии ответило норвежской газете Aftenposten на вопрос, когда русские будут говорить о мире, а не о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. Комментарий дипломатов опубликовала пресс-служба дипмиссии.

Редакция газеты 11 августа опубликовала статью, в которой выразила пожелание, чтобы глава МИД России Сергей Лавров перестал говорить о демократически избранных лидерах в Европе как о нацистах. При этом в январе 1933 года издание было рупором нацистской пропаганды и радовалось формированию кабмина во главе с Гитлером в Германии.

Дипломаты заметили, что не стоит удивляться реакции Aftenposten. Им неприятно, когда русские говорят о Гитлере.

Также норвежские журналисты закрывают глаза на героизацию Киевом бандеровцев из ОУН-УПА* и неонацистскую идеологию в нацбатах ВСУ. Норвегия ранее проголосовала в ООН против российского проекта резолюции «О борьбе с героизацией нацизма».

Да и заявления Aftenposten о том, что никто на Западе не угрожает России не соответствуют действительности. НАТО продолжило расширяться на Восток, Запад вмешивается во внутренние дела РФ и вооружает Украину.

«Сегодня мы все чаще слышим от европейских политиков и военных безответственные разговоры о подготовке к „большой войне“ с Россией и возможности нанесения ударов по ее северо-западным регионам», — подчеркнули в посольстве.

Ранее в Германии прокуратура взялась за сатирика Уве Штаймле, сравнившего канцлера Фридриха Мерца с Гитлером.

* Запрещенные в России экстремистские организации.