Лавров призвал запомнить слова Путина о короткой войне при нападении Европы

Лавров: война с Европой в случае нападения на Россию будет короткой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал запомнить слова президента Владимира Путина о последствиях возможного нападения Европы на Россию. Об этом он сообщил в эфире программе «Большая игра» на Первом канале, рассказала пресс-служба МИД РФ.

Лавров заявил, что США, Норвегия и другие страны недавно провели в Арктике учения со сценарием войны против России. Он назвал тревожной линию на милитаризацию региона и указал на противоречия в заявлениях западных государств.

По словам министра, сначала они утверждали, что Россия якобы проигрывала, и призывали наращивать поддержку Украины, а затем заявляли о подготовке Москвой нападения на Европу. Лавров назвал такие утверждения несерьезными.

Он напомнил, что Путин неоднократно говорил об отсутствии у России планов нападать на другие страны. При этом президент предупреждал: если разговоры об угрозе со стороны Москвы прикрывают подготовку нападения на Россию, война в таком случае окажется совершенно другой и очень короткой.

«Эти слова я бы советовал запомнить», — подчеркнул Лавров.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонном разговоре заверил президента США Дональда Трампа в том, что Москва не планирует агрессию против европейских государств.