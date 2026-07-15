Споры и громкие обещания Зеленскому. Чем закончился саммит «коалиции желающих» в Париже

Очередной саммит «коалиции желающих» завершился в Париже. По итогам встречи украинский лидер Владимир Зеленский получил обещания о продолжении финансовой и военной поддержки, а также о создании общеевропейской антибаллистической коалиции для перехвата ракет. Зачем ему понадобились новые гарантии, насколько выполнимы обещания стран «коалиции» и как они изменят ситуацию, узнал 360.ru.

«Коалиция желающих» затрещала по швам

Присоединившаяся к «коалиции желающих» в 2025 году Болгария заявила о выходе из состава объединения. Об этом публично объявил премьер-министр страны Рубен Радев. Он подчеркнул, что получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Париж для участии в саммите, но отказался. «Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — заявил Радев. По его словам, разрешение конфликта лежит исключительно в дипломатической плоскости. Второй демарш в Париже устроила премьер-министр Италии Джорджа Меллони, не захотевшая направить итальянских военных на учения «международных сил». Это была инициатива Макрона, который не отказался от размещения на Украине группировки «миротворцев» после прекращения огня.

Фото: Newspix/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Для отработки основных маневров, включая быстрый переход границы силами более 1,5 тысячи военных из разных стран, проведут серию учений в Польше, Турции и Румынии. Первые учения запланированы на сентябрь 2026 года. Меллони заявила, что Италия окажет содействие в мониторинге режима прекращения огня, а также готова продолжать обучение украинских солдат по стандартам НАТО. Глава правительства Италии подчеркнула, что не считает размещение войск хорошей гарантией безопасности для Украины. В качестве альтернативы она предложила разработать механизм аналогичный пятой статье договора североатлантического альянса. Одним размещением «международных» сил Макрон не ограничился. Он объявил, что Украина в 2028–2029 годах получит новые истребители Rafale, а также лицензию на производство ракет перехватчиков Aster-30, крылатых ракет авиабазирования SCALP и управляемых бомб AASM Hammer.

Коалиция для создания новой системы ПРО

В ходе саммита Украина, и девять стран Европы (Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания) обсудили создание коалиции по противоракетной обороне (ПРО) для создания механизма по перехвату баллистических ракет. Впервые об этом Зеленский заявил на саммите НАТО в Анкаре, где президент США Дональд Трамп допустил, что Украина получит лицензию для выпуска собственных ракет-перехватчиков Patriot. «Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и отражения будущих ракетных угроз, разработанного на основе коллективных усилий, технологической открытости и надежного промышленного сотрудничества», — говорится в официальном заявлении нового объединения. Инициатива возникла на фоне дефицита ракет-перехватчиков из-за продолжающихся боевых действий США против Ирана. Даже несмотря на то, что военные производители расширили производство Patriot, а страны Евросоюза нарастили выпуск зенитных ракетных комплексов SAMP/T, IRIS-T и NASAMS, разрыв между спросом и предложением по-прежнему велик.

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Страны-участницы договорились объединить оборонно-промышленную базу, научно-исследовательский потенциал и оперативный опыт для создания совместной европейской системы ПРО, которая дополнит уже действующие средства обороны. Впервые с идеей создания единой общеевропейской системы ПРО в конце мая выступил совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман. Эта фирма известна как производитель ракет «Фламинго». Штилерман заявил, что при участии европейских партнеров компания вошла в проект Freya («Фрея»), который станет основой будущей системы защиты против баллистики. Пока шел саммит участники проекта представили ракеты-перехватчики FP-7x как часть общего защитного щита Евросоюза. Зеленский на выступлении в Париже заявил, что Freyja дополнит оборону Евросоюза. «Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим Freyja в действии. Угроза баллистических ракет в мире будет только расти» — сказал он. Украинский лидер добавил, что Fire Point займется производством и поставкой перехватчиков, а входящие в проект страны взамен предоставят недостающие радары, системы слежения, командования и контроля. Разработка собственной системы противоракетной обороны для Киева предельно важна, потому что эффективность перехвата российской баллистики значительно снизилась. По подсчетам редакции журнала Forbes Ukraine, в начале года количество перехваченных ракет сократилось до 40%, весной до 20%, а к лету приблизилось к нулю. В частности, во время массированного удара по оборонным предприятиям Киева 6 июля, украинская ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты.

Язык ультиматумов и борьба за деньги

Встреча участников «коалиции желающих» показала, что европейцы всячески избегают попытки выйти на мирные переговоры, а свои заявления ограничивают только языком ультиматумов. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Александр Дудчак. Он подчеркнул, что Макрон практически перестал следить за словами, заявляя о размещении на Украине иностранных войск и только усиливая эскалацию.

«Создание очередной коалиции — это всего лишь очередная идея, которую они вбросили для дальнейшей поддержки киевского режима, который они финансируют и обеспечивают оружием», — заявил Дудчак.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com