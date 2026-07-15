Споры и громкие обещания Зеленскому. Чем закончился саммит «коалиции желающих» в Париже
Дудчак: встреча «коалиции желающих» показала, что европейцы не хотят мира
Очередной саммит «коалиции желающих» завершился в Париже. По итогам встречи украинский лидер Владимир Зеленский получил обещания о продолжении финансовой и военной поддержки, а также о создании общеевропейской антибаллистической коалиции для перехвата ракет. Зачем ему понадобились новые гарантии, насколько выполнимы обещания стран «коалиции» и как они изменят ситуацию, узнал 360.ru.
«Коалиция желающих» затрещала по швам
Присоединившаяся к «коалиции желающих» в 2025 году Болгария заявила о выходе из состава объединения. Об этом публично объявил премьер-министр страны Рубен Радев. Он подчеркнул, что получил приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Париж для участии в саммите, но отказался.
«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — заявил Радев.
По его словам, разрешение конфликта лежит исключительно в дипломатической плоскости.
Второй демарш в Париже устроила премьер-министр Италии Джорджа Меллони, не захотевшая направить итальянских военных на учения «международных сил». Это была инициатива Макрона, который не отказался от размещения на Украине группировки «миротворцев» после прекращения огня.
Для отработки основных маневров, включая быстрый переход границы силами более 1,5 тысячи военных из разных стран, проведут серию учений в Польше, Турции и Румынии. Первые учения запланированы на сентябрь 2026 года.
Меллони заявила, что Италия окажет содействие в мониторинге режима прекращения огня, а также готова продолжать обучение украинских солдат по стандартам НАТО. Глава правительства Италии подчеркнула, что не считает размещение войск хорошей гарантией безопасности для Украины. В качестве альтернативы она предложила разработать механизм аналогичный пятой статье договора североатлантического альянса.
Одним размещением «международных» сил Макрон не ограничился. Он объявил, что Украина в 2028–2029 годах получит новые истребители Rafale, а также лицензию на производство ракет перехватчиков Aster-30, крылатых ракет авиабазирования SCALP и управляемых бомб AASM Hammer.
Коалиция для создания новой системы ПРО
В ходе саммита Украина, и девять стран Европы (Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания) обсудили создание коалиции по противоракетной обороне (ПРО) для создания механизма по перехвату баллистических ракет.
Впервые об этом Зеленский заявил на саммите НАТО в Анкаре, где президент США Дональд Трамп допустил, что Украина получит лицензию для выпуска собственных ракет-перехватчиков Patriot.
«Мы считаем, что защита Европы требует глобального решения в виде интегрированной архитектуры противоракетной обороны для сдерживания и отражения будущих ракетных угроз, разработанного на основе коллективных усилий, технологической открытости и надежного промышленного сотрудничества», — говорится в официальном заявлении нового объединения.
Инициатива возникла на фоне дефицита ракет-перехватчиков из-за продолжающихся боевых действий США против Ирана. Даже несмотря на то, что военные производители расширили производство Patriot, а страны Евросоюза нарастили выпуск зенитных ракетных комплексов SAMP/T, IRIS-T и NASAMS, разрыв между спросом и предложением по-прежнему велик.
Страны-участницы договорились объединить оборонно-промышленную базу, научно-исследовательский потенциал и оперативный опыт для создания совместной европейской системы ПРО, которая дополнит уже действующие средства обороны.
Впервые с идеей создания единой общеевропейской системы ПРО в конце мая выступил совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман. Эта фирма известна как производитель ракет «Фламинго».
Штилерман заявил, что при участии европейских партнеров компания вошла в проект Freya («Фрея»), который станет основой будущей системы защиты против баллистики.
Пока шел саммит участники проекта представили ракеты-перехватчики FP-7x как часть общего защитного щита Евросоюза. Зеленский на выступлении в Париже заявил, что Freyja дополнит оборону Евросоюза.
«Я надеюсь, что в течение следующих 12 месяцев мы увидим Freyja в действии. Угроза баллистических ракет в мире будет только расти» — сказал он.
Украинский лидер добавил, что Fire Point займется производством и поставкой перехватчиков, а входящие в проект страны взамен предоставят недостающие радары, системы слежения, командования и контроля.
Разработка собственной системы противоракетной обороны для Киева предельно важна, потому что эффективность перехвата российской баллистики значительно снизилась. По подсчетам редакции журнала Forbes Ukraine, в начале года количество перехваченных ракет сократилось до 40%, весной до 20%, а к лету приблизилось к нулю. В частности, во время массированного удара по оборонным предприятиям Киева 6 июля, украинская ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты.
Язык ультиматумов и борьба за деньги
Встреча участников «коалиции желающих» показала, что европейцы всячески избегают попытки выйти на мирные переговоры, а свои заявления ограничивают только языком ультиматумов. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Александр Дудчак. Он подчеркнул, что Макрон практически перестал следить за словами, заявляя о размещении на Украине иностранных войск и только усиливая эскалацию.
«Создание очередной коалиции — это всего лишь очередная идея, которую они вбросили для дальнейшей поддержки киевского режима, который они финансируют и обеспечивают оружием», — заявил Дудчак.
Политолог отметил, что сама идея создания общей системы противоракетной обороны с включением Украины является завуалированной попыткой европейцев забронировать деньги из обещанного киевскому режиму кредита для собственного военного производства.
«Немцы тянут одеяло на себя. Британия получила некие заказы. Основная борьба развернется между основными производителям. Они есть у французов, немцев и итальянцев», — добавил Дудчак.
По его словам, для европейцев важен сам процесс, а не результат. Если ракет не хватит, то они предложат Украине дополнительный кредит, который разделят между собой. Поэтому ракеты, которыми сейчас российские войска «обрабатывают» подконтрольную киевскому режиму территорию, продолжат поражать цели без каких-либо препятствий, и проект под названием «Украина» закончится.