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    Ульянов согласился со словами Путина о клоунах на Западе

    Ульянов: некоторые западные чиновники ведут себя как клоуны

    Фото: РИА «Новости»

    Некоторые западные политики действительно ведут себя как клоуны. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X.

    «Чем меньше страна, тем чаще это происходит», — подчеркнул он.

    Так он отреагировал на слова президента Владимира Путина, сказанные на XII Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

    Глава государства прокомментировал заявление министра обороны Эстонии Мартина Херема о возможном конфликте с Россией. Путин назвал это провокацией, бредом и клоунадой.

    «Цирк уехал, клоуны остались», — сказал тогда президент.

    В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала членов Совета Европы озлобленными клоунами, запутавшимися в своих и чужих половых органах.

    Так она отреагировала на игнорирование европейскими политиками преступлений киевского режима.