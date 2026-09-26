Ульянов: некоторые западные чиновники ведут себя как клоуны

Некоторые западные политики действительно ведут себя как клоуны. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X .

«Чем меньше страна, тем чаще это происходит», — подчеркнул он.

Так он отреагировал на слова президента Владимира Путина, сказанные на XII Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

Глава государства прокомментировал заявление министра обороны Эстонии Мартина Херема о возможном конфликте с Россией. Путин назвал это провокацией, бредом и клоунадой.

«Цирк уехал, клоуны остались», — сказал тогда президент.

В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала членов Совета Европы озлобленными клоунами, запутавшимися в своих и чужих половых органах.

Так она отреагировала на игнорирование европейскими политиками преступлений киевского режима.