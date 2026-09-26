Ульянов согласился со словами Путина о клоунах на Западе
Ульянов: некоторые западные чиновники ведут себя как клоуны
Некоторые западные политики действительно ведут себя как клоуны. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X.
«Чем меньше страна, тем чаще это происходит», — подчеркнул он.
Так он отреагировал на слова президента Владимира Путина, сказанные на XII Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.
Глава государства прокомментировал заявление министра обороны Эстонии Мартина Херема о возможном конфликте с Россией. Путин назвал это провокацией, бредом и клоунадой.
«Цирк уехал, клоуны остались», — сказал тогда президент.
В июне официальный представитель МИД Мария Захарова назвала членов Совета Европы озлобленными клоунами, запутавшимися в своих и чужих половых органах.
Так она отреагировала на игнорирование европейскими политиками преступлений киевского режима.