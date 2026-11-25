Песков: Россия не оставит безнаказанным удар по своим военным кораблям в Ливии

Россия даст ответ на нападение на свои военные корабли в Ливии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщили «Известия» .

Он отметил, что любая страна реагирует на угрозы жизни своих солдат и не оставляет такие случаи без последствий.

«Разумеется, любое государство не оставляет безнаказанным любое покушение на жизнь своих военных», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщал о причастности Киева к атакам на российский корвет. Песков заверил, что в Кремле знают об этом заявлении. Он добавил, что вопросом занимается российское оборонное ведомство.

Накануне ливийские дипломаты заявили, что планируют подать иск в Международный суд против Украины за эти удары по порту. Триполи потребует от Киева компенсации за нанесенный ущерб.