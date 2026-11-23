Песков: необходимости спешить с назначением послов во Франции и Британии нет

Россия не поддерживает отношений с Великобританией и Францией, поэтому необходимости в назначении новых послов в этих странах нет. Предыдущие ушли в отставку два месяца назад. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил в интервью «Ведомостям» .

Он сказал, что президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом в Китае назначение нового посла на место покойного Александра Дарчиева. Кандидатуры в послы в Великобритании и Франции, по словам Пескова, тоже пока не рассматривались.

«[Прошел] более концептуальный разговор. <…> А с послами, что касается Европы, то куда спешить? Отношений нет», — сказал пресс-секретарь.

Алексей Мешков 24 сентября официально покинул пост посла России во Франции, став сенатором от Тверской области. Указ об отставке Андрея Келина, бывшего посла Великобритании, вышел на следующий день.