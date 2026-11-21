Уведомление властей Эстонии о закрытии с 1 декабря границы с Россией поступило в Псковскую область. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников .

Он подчеркнул, что все российско-эстонские пограничные переходы приостановят работу с 07:00 первого дня зимы.

Ведерников обратил внимание, что в полученном документе говорится о неопределенном сроке закрытия границы, хотя власти Эстонии, оглашая свое решение, говорили о шести месяцах.

«Хотели сделать хуже России, а по факту отыгрались на своих же гражданах», — заявил глава Псковской области.

Он пояснил, что закрытие границ усложняет логистику и увеличивает сроки доставки грузов, но если российская сторона к этому давно адаптировалась и нашла альтернативные маршруты, то приграничные районы Эстонии заявили о скорых убытках.

Также Ведерников подчеркнул, что власти Эстонии наплевали на жителей страны, у которых в России остались родственники.

«Власти Эстонии вновь не удивили: объявили о закрытии границы с Россией и снова выстрелили себе в ногу», — резюмировал губернатор.

С заявлением об угрозе социальных и экономических проблем для Нарвы и уезда Ида-Вирумаа от закрытия границ с Россией выступили председатель городского собрания Урбо Ваарманн и бывший мэр Нарвы Катри Райк.