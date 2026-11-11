Мединский заявил, что Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными

Мединский: Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными

Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, его слова привел ТАСС.

«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время», – подчеркнул Мединский.

Параметры обмена пообещали вскоре разгласить. По словам главы российской делегации, на переговорах затрагивали гуманитарные темы.

Второй день консультаций в Абу-Даби завершился. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, делегация страны постоянно информировала Путина о происходящем. Помощник главы государства Владимир Мединский отметил, что РФ волнует вопрос безопасности после окончания конфликта на Украине.