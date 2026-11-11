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    Мединский опроверг слухи об общении с европейцами в Абу-Даби после переговоров

    Фото: РИА «Новости»

    Российская группа дипломатов не общалась с европейцами в Абу-Даби. Об этом по итогам трехсторонних переговоров заявил глава делегации, помощник президента Владимир Мединский, его процитировал ТАСС.

    «Нет, мы с ними не общались», — отметил дипломат.

    Он уточнил, что группа переговорщиков не понимает, в каком статусе европейцы находятся в Абу-Даби.

    Таким образом Мединский ответил на вопрос о том, контактировали ли российские дипломаты в ОАЭ с представителями европейских стран.

    Ранее глава делегации озвучил главную тему переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. По его словам, основным вопросом стала система безопасности в Европе и то, как плохо она работает.

    Мединский добавил, что российские, украинские и американские дипломаты обменялись позициями. В каких-то вопросах участники встречи нашли взимопонимание, а в каких-то — нет.

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