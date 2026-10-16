Лукашенко: мир на Украине наступит не позднее 2027 года

Мир на Украине наступит в ближайшие год-два, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщило агентство БелТА .

Белорусский лидер подчеркнул, что Россия готова к мирному урегулированию и заинтересована в окончании конфликта.

«Мир будет. Если не в этом году, то в следующем. Я абсолютно убежден», -отметил Лукашенко.

Он добавил, что на Украине сейчас очень непростая ситуация. И если Киев не пойдет на переговоры в 2026 году, в следующем будет еще сложнее.

Президент Белоруссии пообещал изо всех сил способствовать мирному процессу.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к честным переговорам по конфликту на Украине. Однако решить дело миром мешают западные страны.