Рубио и Лавров обсудят украинский конфликт

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров планируют обсудить украинский конфликт на встрече 23 июля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал WION.

Лавров и Рубио обсудят, есть ли сейчас возможность для США сыграть конструктивную роль в урегулировании украинского конфликта.

«Мы обсудим это и посмотрим, есть ли сейчас окно возможностей или возможность, чтобы мы сыграли конструктивную роль», — сказал Рубио журналистам.

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио запланирована на 23 июля. Событие уже подтвердили обе стороны. Кремль такую встречу приветствует.

Глава МИД России находится на Филиппинах на министерской встрече АСЕАН, где уже встретился с с бразильским коллегой Мауро Виейрой. Министры подняли тему взаимодействия стран в рамках ООН, G20 и БРИКС, а также обсудили обстановку в зоне Персидского залива.