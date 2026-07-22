Рубио подтвердил встречу с Лавровым 23 июля
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил информацию о встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил ТАСС.
«США и России, как крупнейшим ядерным державам, нужно разговаривать, отсутствие диалога было бы безрассудным»,— отметил Рубио.
Ранее Лавров сообщил, что встретится с госсекретарем США 23 июля. По словам министра, встреча уже согласована.
Глава МИД России находится на Филиппинах на министерской встрече АСЕАН, где уже пообщался с бразильским коллегой Мауро Виейрой.
Министры подняли тему взаимодействия стран в рамках ООН, G20 и БРИКС, а также обсудили обстановку в зоне Персидского залива.