Рубио подтвердил встречу с Лавровым 23 июля

«США и России, как крупнейшим ядерным державам, нужно разговаривать, отсутствие диалога было бы безрассудным»,— отметил Рубио.



Ранее Лавров сообщил, что встретится с госсекретарем США 23 июля. По словам министра, встреча уже согласована.

Глава МИД России находится на Филиппинах на министерской встрече АСЕАН, где уже пообщался с бразильским коллегой Мауро Виейрой.



Министры подняли тему взаимодействия стран в рамках ООН, G20 и БРИКС, а также обсудили обстановку в зоне Персидского залива.