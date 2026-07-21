Лавров прибыл в Манилу для участия в мероприятиях АСЕАН

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Манилу, чтобы поучаствовать в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил ТАСС .

С 21 по 23 июля в столице Филиппин министр примет участие в совещании глав МИД стран АСЕАН в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что на этих площадках делегация во главе с Лавровым представит анализ ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе эскалации конфликтного потенциала, обусловленной курсом Запада на милитаризацию региона, внедрение военных структур НАТО и расширение сетей блоковых механизмов.

Накануне Лавров и его северокорейский коллега Цой Сон Хи провели переговоры в Москве. Во время диалога они обратили внимание на безответственное поведение США и союзников.