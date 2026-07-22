Сергей Лавров в Маниле встретился с бразильским коллегой Мауро Виейрой

Глава МИД России Сергей Лавров на полях мероприятий АСЕАН в Маниле встретился с бразильским коллегой Мауро Виейрой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе беседы, прошедшей в традиционно дружественной и доверительной атмосфере, стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня», — заявили в МИД.

Министры подняли тему взаимодействия стран в рамках ООН, G20 и БРИКС, а также обсудили обстановку в зоне Персидского залива. В итоге обозначили действия для дальнейшего развития стратегического партнерства и согласовали план будущих двусторонних контактов.

Лавров прибыл в столицу Филиппин 21 июля. До 23 июля у него пройдет обширная программа, включающая, помимо двусторонних встреч, участие в совещании глав МИД стран АСЕАН в форматах Россия–АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.