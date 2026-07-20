Кремль поприветствует возможную встречу Лаврова и Рубио

Встречу Лаврова и Рубио будут приветствовать в Кремле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН в Маниле (Филиппины).

«Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Сергей Лавров встретится с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Президент Владимир Путин принял главу МИД КНДР в Кремле в минувшее воскресенье. Российский лидер поблагодарил руководство и народ страны за помощь в проведении специальной военной операции.