Лавров встретится с Рубио 23 июля

Лавров подтвердил, что встретится с Рубио 23 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что встретится с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля. Трансляцию его выступления по итогам министерского совещания АСЕАН разместила пресс-служба МИД .

«Встреча <… > уже согласована. Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили. Завтра она состоится в первой половине дня», — рассказал министр.

Он выразил надежду, что сможет проинформировать прессу о результатах переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут приветствовать встречу Лаврова и Рубио. Глава МИД России находится на Филиппинах на министерской встрече АСЕАН.