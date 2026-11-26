Президент Владимир Путин в декабре будет участвовать в нескольких мероприятиях, совершит региональные поездки и проведет прямую линию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что не будет анонсировать все события с участием главы государства. По его словам, Путин поучаствует в мероприятиях, связанных с открытием разных инфраструктурных объектов, а также в заседании президентских советов и различных встречах.

«Поэтому график действительно обещает быть очень напряженным», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 10 декабря в 12:00. Мероприятие решили провести пораньше из-за напряженного рабочего графика российского лидера.

Прием обращений на прямую линию стартует 27 ноября в 00:00 по московскому времени. Во время мероприятия Путин подведет итоги года и ответит на различные вопросы россиян.