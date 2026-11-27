Отель в Шэньчжэне раскрыл, чем кормили Путина во время его визита в Китай

Президент России Владимир Путин остался доволен блюдами китайской кухни, которыми его угощали в гостинице Conrad Shenzhen в Шэньчжэне, рассказал шеф-повар ресторана отеля Оу Гоцин. Об этом сообщило гонконгское новостное издание HK01 .

Персонал не планировал кормить делегацию местной едой. Но команда российского лидера рассказала, что Путин любит китайскую кухню, и в меню добавили кантонские деликатесы.

«Наши свиные ножки и свиные ушки, приготовленные в пряном маринаде по традиционному южнокитайскому рецепту, получились очень вкусными», — рассказал повар.

Попробовав это блюдо, Путин заказал его еще раз. Также он оценил приготовленного на пару краба с мясной котлетой под розовым уксусным соусом и тушеную говяжью грудинку, а большого желтого горбыля со свежим имбирем ел несколько раз. Несколько блюд делегация взяла с собой в самолет. Президент поблагодарил сотрудников за гостеприимство и оставил автограф.

Путин посетил саммит АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября.