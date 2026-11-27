Во время подготовки к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным аферисты могут звонить, притворяясь организаторами сбора обращений, а также делать поддельные чат-боты и фишинговые сайты. Об этом рассказала в беседе с РИА «Новости» руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

«Легенда может быть любой: „уточните данные, чтобы обращение дошло“, „подтвердите заявку“. Маркер всегда один: если просят деньги или коды из смс — это мошенники», — сказала она.

Также у аферистов есть схема с поддельными чат-ботами в мессенджерах. Данные, собранные через такой диалог, могут стать основой для атаки.

Еще Лазарева выделила систему с фишинговыми сайтами-сборщиками, внешне копирующими официальные страницы для отправки вопросов. Потенциальная жертва на таком сайте вводит фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона или даже данные карты. Все это попадает к мошенникам.