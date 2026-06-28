ВС Казахстана планово приведут в высшую степень боевой готовности

Вооруженные силы Казахстана планово проведут тактико-строевые занятия по приведению войск в высшие степени боевой готовности. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Мероприятия пройдут с 29 июня по 2 июля в воинских частях и учреждениях ВС Казахстана. Они будут носить учебный характер.

Ведомство предупредило, что возможно движение техники по территории воинских частей и на полигонах.

Ранее военные учения провели Вооруженные силы Тайваня. Армия отработала маневры со стрельбой из тяжелой артиллерии на реке Даця в городе Тайчжун. В рамках учений задействовали РСЗО Thunderbolt-2000, САУ M109A2 и M110A2, 122-миллиметровые минометы, а также противотанковые ракеты TOW 2A и 2B

Сценарий маневров предполагал, что тайваньские войска отражали высадку морской пехоты КНР.