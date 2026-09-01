Токаев заявил, что казахи никогда не конфликтовали с русскими из-за политики

Политических конфликтов между казахами и русскими никогда не было. Такое заявление сделал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Бишкеке на полях саммита ШОС. Его слова привел ТАСС .

Лидер Казахстана отметил, что поддерживает точку зрения Путина в отношении развития гуманитарных контактов.

«Данные контакты, данное взаимодействие формировалось на протяжении многих лет, если не сказать веков. У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных отношений, каких-либо политических взаимоотношений!» — отметил Токаев.

Он добавил, что если и возникали небольшие конфликты, то это были «чисто хозяйственные споры». Токаев заверил, что тесные отношения между Россией и Казахстаном продолжатся и впредь.

Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите ШОС в понедельник, 31 августа. Также запланированы ряд двусторонних встреч.