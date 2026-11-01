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    Ушаков допустил разговор Путина с Зеленским по телефону

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин не станет игнорировать звонок украинского лидера Владимира Зеленского, если тот решит выйти на связь. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Я думаю, что ответит, конечно. Путин ни разу не отказывался от разговоров», — заявил он.

    Ушаков отметил, что Москва получает через разные каналы сообщения о желании Зеленского провести переговоры с российским президентом. В ответ помощник Путина предложил украинскому лидеру лично приехать в российскую столицу.

    Тридцатого октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что никаких попыток телефонного контакта со стороны Киева пока не было. Вместе с тем он заверил, что Путин остается открытым к общению.

    Ранее украинский МИД сообщил о переданном через Норвегию и Финляндию предложении Зеленского обсудить территориальные разногласия непосредственно с Путиным. Ушаков подтвердил, что российской стороне известно об этих сигналах.

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