В Абу-Даби завершился второй день переговоров России, США и Украины

Второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби закончился. Об этом сообщил источник ТАСС .

Встреча прошла за закрытыми дверями, прессу к участию не допустили.

До этого сообщили, что после завершения переговоров российская делегация намерена ответить на вопросы журналистов. Группу от России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, от Украины — руководитель СВР Рустем Умеров. США представили спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Подробнее о первом дне переговоров — в большом материале 360.ru.

Ранее Джаред Кушнер положительно оценил первый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Он отметил, что американская администрация работает над завершением украинского конфликта и подготавливает соглашения в сфере безопасности, которые обеспечат суверенитет страны и долгосрочный мир в Европе.