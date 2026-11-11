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    В Абу-Даби завершился второй день переговоров России, США и Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Второй день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби закончился. Об этом сообщил источник ТАСС.

    Встреча прошла за закрытыми дверями, прессу к участию не допустили.

    До этого сообщили, что после завершения переговоров российская делегация намерена ответить на вопросы журналистов. Группу от России возглавляет помощник президента Владимир Мединский, от Украины — руководитель СВР Рустем Умеров. США представили спецпосланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Подробнее о первом дне переговоров — в большом материале 360.ru.

    Ранее Джаред Кушнер положительно оценил первый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Он отметил, что американская администрация работает над завершением украинского конфликта и подготавливает соглашения в сфере безопасности, которые обеспечат суверенитет страны и долгосрочный мир в Европе.

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