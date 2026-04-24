Путин посетил выставку к 80-летию Жириновского

Президент России Владимир Путин 24 апреля посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», посвященную 80-летию со дня рождения политика Владимира Жириновского. Мероприятие проходит в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве.

Экскурсию по выставке для Путина провел нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, уточнило РИА «Новости». Также вместе с главой государства экспозицию осматривал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Жириновский возглавлял ЛДПР на протяжении более чем 30 лет, был депутатом Госдумы восьми созывов. Политик умер после продолжительной болезни 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет.

Выставка проходит с 11 по 23 апреля. На ней представят архивные материалы, фотографии и документы, отражающие вклад Жириновского в развитие отечественного парламентаризма и его деятельность во главе одной из старейших политических сил страны.

