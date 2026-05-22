«Насквозь видел каждого». Жириновский знал тайну Пугачевой

Друг Жириновского Алмазов заявил, что он предчувствовал бегство Пугачевой из РФ

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский недолюбливал певицу Аллу Пугачеву, так как подозревал, что она отвернется от своей страны. Об этом сообщил NEWS.ru его друг Михаил Алмазов.

Провидческий талант Жириновского распространялся не только на политические и экономические вопросы, но и на шоу-бизнес. Алмазов заявил, что политик чувствовал мотивацию людей.

«Жириновский насквозь видел каждого, кто сбежит из России при удобном случае. И Пугачеву видел насквозь. Это не люди, а крысы», — сказал он.

Певица после февраля 2022 года уехала в Израиль, затем на Кипр и прекратила общение с родственниками. Концертный директор Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи о ее возвращении.

Ранее Алмазов вспомнил о пророчестве Жириновского о геополитической ситуации. Политик считал, что 2028–2030 годы станут переломными.