Друг Жириновского раскрыл его пророчество о Европе и США на 2028–2030 годы

Друг бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Михаил Алмазов рассказал о его прогнозе по конфликту на Украине, а также будущему Европы и США. Своими воспоминаниями о словах политика он поделился с NEWS.ru .

По словам Алмазова, Жириновский связывал завершение боевых действий с периодом 2028–2030 годов и считал его переломным для мира. Политик допускал переход под контроль России Одессы и Харькова.

«Европа на коленях приползет. И Штаты приползут просить помощи у России. 2028-й и 2030-й — мощные годы перелома», — сказал Алмазов.

Он добавил, что Жириновский ожидал для США серьезных проблем. Основатель ЛДПР связывал это с испытаниями оружия на американской территории.

«Если они сами же оружие будут испытывать, то кора Земли надломится. И тогда плохо придется им», — заявил собеседник.

Жириновский при жизни сделал множество прогнозов, часть из которых его сторонники позже назвали удивительно точными. Один из них касался семьи президента США Дональда Трампа. Политик заявлял, что они будут у власти до 2040 года, а сам нынешний американский лидер войдет в историю как лучший президент страны.