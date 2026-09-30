Путин заявил, что Россия не будет клянчить подачки у всего мира
Путин: Россия не будет клянчить подачки у всего мира
Россия не будет бегать по всему миру и клянчить подачки с протянутой рукой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IХ созыва. Слова российского лидера привел ТАСС.
«Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», — сказал Путин.
Ранее глава государства назвал праведной борьбу русских людей за свободу и справедливость. Вся страна участвует в защите, восстановлении и развитии исторических регионов, воссоединившихся с Россией четыре года назад.
Президент также поздравил соотечественников с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.
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