Путин: Россия не будет клянчить подачки у всего мира

Россия не будет бегать по всему миру и клянчить подачки с протянутой рукой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на первом заседании Госдумы IХ созыва. Слова российского лидера привел ТАСС .

«Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», — сказал Путин.

Ранее глава государства назвал праведной борьбу русских людей за свободу и справедливость. Вся страна участвует в защите, восстановлении и развитии исторических регионов, воссоединившихся с Россией четыре года назад.

Президент также поздравил соотечественников с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ.