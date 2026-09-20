ЦИК озвучила первые результаты выборов в Госдуму
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с показателем 57,54% голосов
Центральная избирательная комиссия подсчитала первые данные по выборам в Государственную думу. По итогам обработки 13,88% протоколов избирательных комиссий в парламент проходят пять партий, такие данные привело РИА «Новости».
Партия «Единая Россия» заняла первую строчку с результатом 57,54% голосов. На втором месте идет КПРФ, за которую проголосовали 13,67% избирателей. Третью позицию занимает ЛДПР с показателем 9,27%.
Пятипроцентный избирательный барьер также пока преодолевают партии «Новые люди» (7,96%) и «Справедливая Россия» (5,16%).
Обработка бюллетеней продолжается. Предварительно, явка на выборах составила 56,66%.