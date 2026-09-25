Киев угрожал жителям новых регионов за участие в выборах
Захарова рассказала об угрозах спецслужб Украины жителям Донбасса
Украинские спецслужбы угрожали жителям Донбасса и Новороссии уголовной ответственностью за участие в выборах в Госдуму России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Накануне и в ходе выборов в Госдуму 18–20 сентября киевский режим при финансовой, разведывательной и технической поддержке западных спонсоров пытался дестабилизировать обстановку, посеять панику, чтобы сорвать демократическое волеизъявление наших граждан», — сообщила дипломат.
Тех, кто приходил на участки, на Украине называли пособниками «оккупационных администраций». Захарова также сообщила о терроре в отношении членов избирательных комиссий.
Представитель МИД подчеркнула, что жители новых регионов впервые избирали парламент исторической родины.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы проходили в условиях беспрецедентных угроз.