Путин прибыл на парад в честь Дня ВМФ в Петербурге
Президент Владимир Путин прибыл на главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, его торжественно встретил оркестр. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Она также опубликовала видеозапись с началом парада.
«Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня Военно-Морского Флота», — указали в администрации президента.
В пресс-службе добавили, что глава государства обходит на катере парадные линии боевых кораблей вместе с министром обороны Андреем Белоусовым и главкомом ВМФ Александром Моисеевым.
Ранее в оборонном министерстве подтвердили, что в петербургском параде примет участие командующий Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин. Он прибыл в Россию 27 июля и встретился с замминистра обороны Александром Фоминым. Они обсудили вопросы, связанные с российско-китайским взаимодействием.