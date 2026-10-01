Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Президент Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой поздравил его с 77-й годовщиной образования республики. Сообщение опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин! Дорогой друг! Примите самые теплые поздравления по случаю 77-й годовщины образования Китайской Народной Республики», — отметил Путин.

Глава государства обратил внимание на впечатляющие успехи Китая по разным направлениям. По его словам, страна вносит существенный вклад в решение важнейших вопросов региональной и глобальной повестки дня.

Путин отметил, что отношения России и Китая сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне. Также президент выразил уверенность, что встреча глав двух государств на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет успешной и еще больше упрочит взаимодействие стран.

Ранее Путин поздравил граждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. Он напомнил, что жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор на референдумах.