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    Путин обсудит с Уиткоффом вопросы об урегулировании украинского конфликта

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин обсудит со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы, которые ведут к урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил RT со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

    Накануне Ушаков заявил, что сегодня состоится встреча Путина с американскими переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Информацию также подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    До этого Кушнер после трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби заявил, что собирается приехать в Москву вместе с Уиткоффом и поговорить с российским президентом. Второй день переговоров он назвал непростым и насыщенным. Темой встречи политиков будут итоги прошедших переговоров. Помимо этого, Кушнер отметил, что видит возможность урегулирования украинского конфликта.

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