Путин обсудит с Уиткоффом вопросы об урегулировании украинского конфликта

Президент России Владимир Путин обсудит со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы, которые ведут к урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил RT со ссылкой на помощника российского лидера Юрия Ушакова.

Накануне Ушаков заявил, что сегодня состоится встреча Путина с американскими переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Информацию также подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

До этого Кушнер после трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби заявил, что собирается приехать в Москву вместе с Уиткоффом и поговорить с российским президентом. Второй день переговоров он назвал непростым и насыщенным. Темой встречи политиков будут итоги прошедших переговоров. Помимо этого, Кушнер отметил, что видит возможность урегулирования украинского конфликта.