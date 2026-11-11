Кушнер и Уиткофф приедут в Москву 12 ноября

Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф посетят российскую столицу в четверг. Об сообщили «Ведомости» .

Поездку в Москву анонсировал Кушнер — он заявил об этом по итогам трехсторонней встречи России, Украины и США в Абу-Даби. Там спецпосланники американского президента планируют встретиться с президентом Владимиром Путиным.

Дипломат назвал второй день переговоров непростым и содержательным.

«Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным», — отметил Кушнер.

Темой встречи станут итоги переговоров в Абу-Даби. Кушнер обратил внимание, что видит возможность добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее замглавы МИД России, участник российской делегации Сергей Рябков подтвердил, что благодаря трехстороннему переговорному процессу в ОАЭ удалось создать основу для дальнейшей работы.