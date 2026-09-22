Путин проведет встречу с главой Сбербанка Германом Грефом

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«На приеме у президента сегодня будет глава Сбербанка Греф», — сказал он.

Песков охарактеризовал Сбербанк как ведущую финансовую компанию страны. Пресс-секретарь российского президента отметил ее лидерство в области искусственного интеллекта и развития языковых систем. Отдельно он выделил социальные задачи, которые решает организация.

«Об этом именно сегодня и пойдет разговор на встрече», — подчеркнул Песков.

Также президент планирует встретиться с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Путин обсудит с ней результаты прошедших выборов в Государственную думу. В каком формате пройдет встреча, пока неизвестно.