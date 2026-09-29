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    Путин провел встречу с представителями Республики Сербской

    Фото: РИА «Новости»

    Российский лидер Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Республики Сербской Саво Миничем и главой правящей партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорадом Додиком. Об этом сообщила пресс-служба президента.

    Путин отметил, что двустороннее партнерство России и Республики Сербской основано на проверенной временем дружбе. Он заверил, что российская сторона намерена и дальше развивать связи по всем направлениям — в экономике, культурной и гуманитарной сферах.

    «Мы вместе стремимся к установлению более справедливого миропорядка, неизменно оказываем поддержку Республики Сербской на многосторонних площадках, включая Совет Безопасности ООН», — добавил российский лидер.

    Президент напомнил, что делегация республики принимала участие в праздновании 81-й годовщины Победы в Москве.

    Ранее Додик заявил, что Республика Сербская желает России победы в СВО. Он назвал специальную военную операцию оправданной.

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