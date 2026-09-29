Путин отдельно поговорил с каждым из руководителей парламентских партий

Президент Владимир Путин отдельно пообщался с руководителем каждой политической партии, прошедшей в Госдуму, после общей встречи в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Он по отдельности переговорил с каждым из участников», — отметил Песков.

В понедельник Путин провел встречу с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым, главой КПРФ Геннадием Зюгановым, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, первым заместителем председателя «Справедливой России» Александром Бабаковым и зампредседателя партии «Новые люди» Владиславом Даванковым.

Президент поблагодарил всех за вклад в укрепление политической системы, суверенитета и стабильности. Он призвал при работе в парламенте находить сбалансированные решения и брать в работу ценные идеи из программ партий, которые не прошли в Госдуму.

Также на встрече Путин заявил, что запугать россиян и победить Россию невозможно.