Путин назначил Дюмина своим помощником | 360°

Важное 14 мая 2024, 11:04 Путин назначил Дюмина своим помощником Путин освободил Дюмина от должности губернатора и назначил своим помощником РИА «Новости»

Читать 360 в

Президент России Владимир Путин назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства 14 мая назначил новый состав администрации президента.

Реклама

«Своими указами глава государства назначил: <…> Дюмина Алексея Геннадьевича — помощником президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — указано на сайте.

Согласно документу, руководителем администрации президента стал Антон Вайно, а его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Ранее Путин подписал указ об освобождении от должности секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Его должность занял экс-глава Минобороны Сергея Шойгу. При этом на пост министра обороны России выдвинули Андрея Белоусова, его назначение не на шутку обеспокоило страны коллективного Запада.