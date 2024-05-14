Путин назначил руководство администрации президента | 360°

Важное 14 мая 2024, 11:04 Путин назначил руководство администрации президента РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве его администрации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно документу, руководителем администрации президента стал Антон Вайно, а его первыми заместителями — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Должность замруководителей администрации получили Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко.

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В документе отметили, что пресс-секретарем Кремля по-прежнему остался Дмитрий Песков. Его заместителем российский лидер назначил Юрия Свиридова.

Глава государства освободил от должности губернатора Тульской области Алексея Дюмина и сделал его своим помощником. Путин также назначил на эту должность Владимира Мединского, Дмитрия Миронова, Николая Патрушева, Юрия Ушакова, Андрея Фурсенко, Руслана Эдельгериева и других.