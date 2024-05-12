Путин подписал указ о назначении Шойгу секретарем Совбеза России | 360°

Власть 12 мая 2024, 21:40 Путин подписал указ о назначении Шойгу секретарем Совбеза России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы Минобороны Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент России Владимир Путин подписал Указ „О Секретаре Совета Безопасности Российской Федерации"1. Назначить Шойгу Сергея Кужугетовича Секретарем Совета Безопасности Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

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До этого глава государства освободил от должности секретаря СБ РФ Николая Патрушева, указав в качестве причины переход на другую работу.

На пост главы оборонного ведомства российский лидер предложил назначить вице-премьера Андрея Белоусова. Последнего на его посту сменит вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее стало известно, все кандидатуры на посты заместителей председателя правительства и федеральных министров, предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным, были одобрены профильными комитетами Госдумы.