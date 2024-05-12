Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ | 360°

Власть 12 мая 2024, 21:39 Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности секретаря Совбеза России Николая Патрушева. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин подписал указ „О Патрушеве Н.П.“ 1. Освободить Патрушева Николая Платоновича от должности секретаря Совета Безопасности Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», — указали в сообщении.

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Также стало известно, что глава государства подписал указ о назначении экс-главы Минобороны Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ. Также Путин предложил назначить на пост министра обороны страны вице-премьера Андрея Белоусова.