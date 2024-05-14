Сенатор назвал показательной реакцию Запада на назначение Белоусова главой Минобороны | 360°

Власть 14 мая 2024, 06:58 Сенатор назвал показательной реакцию Запада на назначение Белоусова главой Минобороны Сенатор Пушков: реакция Запада на назначение Белоусова говорит сама за себя РИА «Новости»

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Выдвижение на пост министра обороны России Андрея Белоусова, занимавшего должность вице-премьера, обеспокоило страны коллективного Запада. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал реакцию зарубежных политиков показательной. Он заявил об этом в своем Telegram-канале.

«Назначение Белоусова на пост министра обороны сильно обеспокоило наших противников. Что говорит само за себя», — сказал сенатор.

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Пушков прокомментировал заявление депутата бундестага Родериха Кизеветтера телеканалу Welt. Немецкий политик признался, что выдвижение Белоусова на пост главы Минобороны России обеспокоило его, ведь этот чиновник является эффективным экономистом.

Правительство сложило полномочия после инаугурации вновь избранного президента. Госдума 13 мая одобрила кандидатуры всех вице-премьеров. Первым заместителем председателя кабмина утвердили Дениса Мантурова, который занимал пост министра промышленности и торговли.